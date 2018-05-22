«Они в воздухе, ничейные»: Депутаты комиссии по вопросам ЖКХ передали «ЭЛУ Автодорог» четыре мостовых сооружения в Корабельном районе

Во вторник, 22 мая, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ согласовали передачу на баланс коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» четыре мостовых сооружения в Корабельном районе.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города.

Так, оказалось, что объектами является «труба с дорожным покрытием», которые ни за кем не закреплены и в случае передачи «ЭЛУ автодорог» возможно будет произвести их ремонт.

- Фундамент под несущую конструкцию, несущие опоры моста, металлическая ограда, автомобильно-мостовое сооружение через малую речку Витовка. Они ничейные, пусть кто-то что-то делает, - заявил глава комиссии Александр Репин.

Татьяна Дмитрова, фото из архива - Они ни у кого на балансе, в воздухе, ничейные. Его надо ремонтировать, начал рассыпаться, в департаменте нет денег, - поддержала его начальник отдела аренды коммунального имущества Татьяна Дмитрова.

В частности, Дмитрова отметила что сама дорога находится на балансе «ЭЛУ автодорог», а «труба, которая проходит там, с аркой - ни у кого».

- Его нужно ремонтировать, если мы не поставим на баланс... вы знаете сколько нам стоило нервов убедить «ЭЛУ автодорог» взять на баланс? - заявила она.

При голосовании пятеро депутатов поддержали данное решение - глава комиссии Александр Репин, Владислав Ентин, Алексей Лепишев, Евгений Рымарь и Александр Гусев, однако воздержался депутат и секретарь комиссии Олег Солтыс, который заявил, что данный вопрос непростой и, что для принятия на баланс данных сооружение необходимо решение исполкома горсовета.

Напомним, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.