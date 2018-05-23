На сайте Президента закрыли петицию об увольнении главы Николаевской ОГА – она набрала меньше 10% голосов

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Алексей Савченко
Петиция об увольнении главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко не собрала нужного количества подписей.

Об этом сообщает NikLife.

Так, 20 февраля 2018 года на официальном интернет-представительстве Президента Украины была зарегистрирована петиция «Требование об увольнении главы Николаевской областной государственной администрации Савченко А.Ю.».

Она набрала 2 тысячи 381 голос из 25 тысяч необходимых и 20 мая была закрыта. 

Как известно, в марте текущего года Алексей Савченко попросил Президента Петра Порошенко отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения досудебного следствия в рамках уголовного производства, открытого по факту самоубийства исполняющего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт», Народного героя Украины Владислава Волошина. С тех пор он находился за пределами Николаевской области, а его обязанности исполнял первый заместитель Вячеслав Бонь. 

Людмила Жерновская

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русскийобщество