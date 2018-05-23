Николаевцы жалуются на рев мотоциклов ночью в центре города – в полиции говорят, что пока ничего не могут поделать

Фото из архива Жители Николаева пожаловались на то, что в ночь с 22 на 23 мая по городу шумно разъезжали байкеры, однако в полиции сообщили, что согласно законодательству привлечь за это к ответственности их нельзя.

На своей странице в Facebook депутат Николаевского горсовета Светлана Таранова написала, что «рёв стоит такой, что уши закладывает». Далее в комментарии под постом отписались и другие николаевцы, которые сетовали на байкеров, которые поздней ночью шумно разъезжали по городу.

«Я не на проспекте, но слышно очень. Представляю, если такое под окнами», - написала одна из пользователей.

В пресс-службе управления патрульной полиции «Преступности.НЕТ» рассказали, что согласно действующему законодательству байкерам можно регламентировать только превышение скорости.

Однако на данный момент у полиции нет приборов для измерения скорости. Они сейчас находятся на сертификации, также конкретные модели этих приборов необходимо внести под законные акты. На данный момент в соответствии с законодательством, невозможно привлечь к ответственности лицо, у которого громко работает транспортное средство.

Также в патрульной полиции отметили, что неоднократно с представителями данного движения проводились профилактические беседы.

Напомним, что в Николаеве очевидец показал патрульным видео с нарушением «маршрутчика» – на конечной остановке перевозчику выписали штраф.