«Никто не сделал выводов»: в Николаеве до сих пор не ограждена стройплощадка, где год назад самосвал насмерть сбил ребенка

В Николаеве, по проспекту Героев Украины, 93 А, где год назад под колесами грузовика, который выезжал со стройплощадки погиб шестилетний школьник до сих пор нет ограждения и люди в любой момент могут оказаться в опасности.

Соответствующее видео с комментариями на своей странице в Facebook выложил николаевец Егор Клецов.

Так, Клецов отметил, что власть не сделала никаких выводов после этого инцидента:

- Суть моего возмущения такова, что тогда я задавал всем вопросы, какие были предприняты корректирующие действия, чтобы подобного не повторилось на этой строительной площадке. Все мне говорили, что это не наше дело. Смотрите, что такое «не наше дело». Я спокойно прихожу на месте ребенка... Это не забор вы понимаете, это легкая оградительная конструкция, в лучшем случае. Вот здесь ведутся строй работы, в данную секунду трактор засыпает яму, глубиной в несколько метров, которая стояла открытой несколько дней. Собственно говоря, мы видим, что выводов никто никаких не сделал, что гулять можно совершенно спокойно по строительной площадке и попадать снова под колеса техники и это очень печально, что городская власть не ценит жизнь людей, а тем более детей, - заявил Клецов.

Напомним, что в Николаеве в понедельник, 26 марта, на проспекте Богоявленский водитель служебного грузовика наехал на сборщика мусора.