Упавшие опоры контактной сети на Потемкинской заменят из резервов, но это не спасет ситуацию: «Нужно менять все»

Упавшие опоры контактной сети трамвая по улице Потемкинской заменят из имеющихся резервов на предприятии КП «Николаевэлектротранс».

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил директор предприятия Владимир Евтушенко.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева упавшая ветка повалила пять опор контактной сети - разбит стоящий рядом автомобиль

Так он отметил, что опоры могли упасть по двум причинам - они старые, а также никто вовремя не обрезал ветки деревьев.

- Опоры, которые стоят на улице Потемкинской, знаете, сколько им лет? Они сделаны еще до революции 17 года, им больше 100 лет. Все они потрепанные, они отжили свой век. Их нужно менять. У нас в запасе есть 10 опор. Там где пять упало, шестая наклонилась – шесть опор нужно менять. Будем менять. Если бы деревья во время подрезались, а электротранс по поводу наклоненной ветки на Потемкинской обратился в экологию еще 27 апреля, но так никто и не выехал туда. Будем устранять, но проблема Потемкинской не уйдет, там менять нужно все 206 опор, - заявил он.

При этом на вопрос, что делать с остальными аварийными опорами, которые есть в городе, Евтушенко ответил, что нужно просить финансирование у депутатов:

- Я только две недели как занимаюсь электротрансом... Наверняка такие аварийные есть во всем городе. Финансировать нужно, к депутатам выходить на сессию. Нужны деньги, все это время, начиная с 17 года и сейчас компенсация идет только на перевозки, а на модернизацию подвижного состава, путей рельсошпальных деньги не выделялись, поэтому такая плачевная картина, - добавил директор КП.

Напомним, что 14 мая, Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил трудовому коллективу «Николаевэлетротранс» нового директора КП – депутата горсовета от «Оппоблока», председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Владимира Евтушенко.

Ранее сообщалось, что экс-директора «Николаевэлектротранса» Лисовского подозревают в злоупотреблениях при распоряжении имуществом КП. Также работники КП «Николаевэлектротранс» были недовольны новым руководителем предприятия в лице Виталия Матвеева, так как он, по их мнению, не выполняет в должной мере свою работу, не обеспечивает водителей нормальными условиями работы, а также никак не следит за техническим состоянием транспорта.