Кабмин решил, что торговые центры, отказывающие пожарным в инспекции, будут проверять вместе с КОРДом

Кабинет министров поручит местным администрациям провести дополнительные проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, владельцы которых не пускают сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после отчета главы ГосЧС о проверке таких объектов по всей Украине, передает «Цензор.нет».

- Если есть необходимость провести экстренную проверку, то под мою персональную ответственность мы можем провести в этих заведениях учения. Арсен Борисович (глава МВД - ПН), можем разок показать? - спросил Гройсман.

Министр внутренних дел согласился с премьером.

- Покажем один раз, как надо отрабатывать? С КОРДом, эвакуацией, - отметил Гройсман.

Напомним, Гройсман поручил проверить все ТРЦ, кинотеатры и школы на предмет пожарной безопасности после трагедии в российском Кемерово, где из-за пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.