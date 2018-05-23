Шоу продолжается. Извечная тема «перегрузы и дороги» набирает обороты

Скоро ведь сбор урожая! А я даже переживать стала, почему вдруг затихли, ан-нет. История повторяется из года в год.

Радует то, что среди уймы обвинений в сторону одних только перевозчиков начал пробиваться здравый смысл и стали задавать вопросы и о ремонте дорог, его качестве и своевременности. Или у вас еще остались сомнения, что для кое-кого это как дойная корова, кормилица? То, как асфальт сходит вместе со снегом, это ведь не сказки, а, скорее, документальная хроника.

Но кто же станет пилить сук, на котором сидит? У чиновников дежурное объяснение: фуры разбивают, вот и сходит. Если не спорить о технологиях ремонта/строительства дорог, приводить примеры, в каких более развитых странах уже давно придумали велосипед… чего же весовой контроль у нас, сами видите, ....? Хоть и научены прошлогодним, позапрошлогодним и тп. опытом. Без толку. Поставили один ГВК и носятся возле него с бубном. Распиаренные министром Омеляном передвижные комплексы простаивают без дела… где обещанные площадки? до сих пор «отрабатываем вопрос»:

А по факту опять одни перевозчики виноваты, олигархи))) Скажу так: не без этого, конечно, как говорится, в семье не без урода.. Но эти налоги платят, а тех еще и мы с вами содержим.

И читаем…

21 мая, замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи пишет: «За інформацією Укртрансбезпеки, за сьогодні габаритно-ваговий контроль на трасі Н-24 пройшли 98 вантажівок, на три автомобілі були складені протоколи за порушення. Однак, зазначу, що облдержадміністрацію такі дані не втішають і не задовольняють».

22 мая, пишет: «Кроме этого по информации Укртрансбезопасности, за сегодня габаритно-весовой контроль на трассе Н-24 прошли 102 грузовиков, на 6 автомобиля были составлены протоколы за нарушение. Отмечу, что такое положение дел по-прежнему ОГА не устраивает».

Ну и чего? Почему? Что за намеки? Маловато протоколов? Так если нарушений нет, какие могут быть вопросы и «нравится/не нравится»? Все что ли с перегрузами? Откуда такая информация? Или УТБ взятки берут за пропуск нарушителей и не составление протоколов? В таком случае процитирую ваши же слова, Валентин Васильевич: есть факты, вперед в прокуратуру, полицию и разбирайтесь.