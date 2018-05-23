«Вброс организовала Россия»: СБУ опровергла угрозы ИГИЛ устроить теракты на финале ЛЧ в Киеве

Эксперты СБУ, исследовав сообщения с угрозами устроить теракты в ходе финала Лиги Чемпионов в Киеве, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к ИГИЛ.

Об этом написала спикер спецслужбы Елена Гитлянская в Facebook.

Она заявила, что информационный вброс был придуман «за поребриком», намекая на Россию. Цель вброса, как отметила Гитлянская, - запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины.

СБУ обещает сделать все от нее зависящее, чтобы праздник футбола состоялся мирно и спокойно.

Напомним, британский таблоид The Sun со ссылкой на сообщения в соцсетях написал о готовящихся ИГИЛ 26 мая в Киеве террористических атаках во время проведения финального матча Лиги Чемпионов УЕФА.