В управлении статистики рассказали, сколько людей живет в Николаевской области

В Николаевской области по состоянию на 1 апреля 2018 года проживал 1 миллион 138,8 тысячи человек.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Из указанного числа человек 778,3 тысячи проживало в городах, 360,5 тысяч – в сельской местности.

В течение января-марта численность населения сократилась на 2496 человек, или на 0,2%. Уменьшение численности населения произошло в основном за счет естественного сокращения, которое составляло 2180 человек. Также отмечается существенное превышение число умерших над числом рожденных. С начала года в области родилось 2358 малышей (за 3 месяца 2017 года – 2497) и умерло 4538 человек (4797).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве детские сады «перегружены».