ВДВ на ДШВ: Порошенко в Николаеве подписал закон об изменении названия воздушно-десантных войск Украины

В среду, 23 мая, в Николаеве Президент украины подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны относительно Десантно-штурмовых войск», которым вводится новое название воздушно-десантных войск.

Закон был подписан во время празднования 100-летия со дня основания морской пехоты Украины, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– В ноябре прошлого года в Киеве на Михайловской площади мы провели торжественное мероприятие: мы изменили название, символику и однострой ваших боевых побратимов – десантников. Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой Украины Закон «О внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны относительно Десантно-штурмовых войск». Поздравляю наших боевых побратимов, – отметил Порошенко.

– Этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск – Десантно-штурмовые войска. Подписание закона является важным этапом в дальнейшем построении армии, – добавил Президент Украины.

Напомним, в ноябре прошло года Президент Петр Порошенко утвердил переименование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска, а также перенес День десантника со 2 августа на 21 ноября.

Цветом украинского десанта стал темно-бордовый, а не голубой.