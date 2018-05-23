В Николаеве завтра опять разведут мосты

В Николаеве в четверг, 24 мая разведут Варваровский и Ингульский мосты.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Акваторию Николаева покинет средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», который был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины. Планируется, что разводка мостов пройдет с 12:00 до 13:00. В КП «ЭЛУ автодорог» сообщают, что движение автотранспорта через мосты перекроют несколько раньше – в 11:40.

Напомним, что ранее эти мосты разводили 19 мая, чтобы впустить в гавань средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».