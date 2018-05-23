Сотня морпехов в Николаеве выступили против реформы и вышли к Порошенко в черных беретах

В Николаеве бойцы Первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты, который не изменил присяге и до последнего оказывал сопротивление оккупантам в Крыму, выступили против смены цвета берета.

Об этом сообщает «InfoResist» со ссылкой на экс-военнослужащего батальона.

- Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в День морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах. Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, и не только в рядах морской пехоты, но и во всех ВСУ, - написал он.

Группа военнослужащих вышла на плац и выстроилась перед президентом и руководством армии в черных беретах. Так они продемонстрировали протест против новых военных головных уборов. Один из действующих военнослужащих в комментарии «InfoResist» сообщил подробности протеста.

- Есть несколько причин такому поступку. Одна из них – плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет. Какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка – всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время, - говорит он.

По его словам, данную проблему пытались поднимать ранее, но она игнорировалась.

- Этот вопрос, если и поднимался, то он поднимался не высшими чинами, а старшинами и матросами, некоторыми офицерами. В течение нескольких месяцев ветераны морской пехоты писали письма в воинские части – пытались повлиять на этот вопрос. Как я понимаю, нашему командованию была команда свыше вообще замалчивать эту ситуацию и не обсуждать этот вопрос. И в связи с этим накалялась обстановка. И мы пришли к тому, что было объявлено это мероприятие и личный состав, ветераны приняли решение саботировать это красиво, культурно. Мы хотели показать, что мы не какой-то сброд, у нас есть свое мнение, и мы не противоречим никаким приказам нашего командования. Уже начались угрозы «если вы сделаете, вас всех уволят, - рассказывает морпех.

Также он добавил, что их всех вызвали в часть – сейчас туда приедет командование армии.

- Сейчас будет разбор полетов в воинской части. Приедет командующий, министр. Не знаю, чем закончится. Это не одноразовая акция. Она не касается беретов, это комплексная проблема, - добавляет он.

По словам морпеха, данный протест поддержало около 100 человек личного состава батальона.

- Старшинский, матросский составы и некоторые офицеры нашего батальона поддержали эту акцию. Командиры пытались помешать этому. В этой акции приняло участие около 100 человек, - резюмировал он.

Часть участников протеста вчера самовольно покинула расположение части. Некоторые из протестующих уже не служат в морской пехоте. В то же время командующий ВМС Игорь Воронченко отказался комментировать данную ситуацию. Телефон командующего морской пехоты Юрия Содоля не отвечает. Пресс-служба ВМС не доступна для комментариев.

Напомним, что на протяжении последних нескольких месяцев в интернете разгорелся спор по поводу цвета берета морской пехоты. Некоторые из морпехов выразили протест против смены черного цвета берета на цвет «морской волны». В свою очередь группа реформаторов Минобороны во главе с журналистом Виталием Гайдукевичем утверждали, что черный цвет берета – советское наследие, которое сегодня носят морские пехотинцы России. В сети морпехов, выступающих против смены цвета, оскорбляли и в их адрес выражались нецензурными словами. Гайдукевич категорически отказывался воспринимать позицию сторонников черных беретов.