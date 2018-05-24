«Моя школа! Ты дала мне то, что не смог никто другой»: В Николаеве презентовали школу, которая набирает учеников независимо от прописки

Феномен школы «Гипанис» известен нашему городу с девяностых. В эту школу нет отбора по способностям и талантам. К этой школе, часто, родители, обращаются как к последней надежде на достойное будущее своих детей. И она оправдывает надежды родителей.

Дети из «Гипаниса» узнаваемы. Они с удовольствием ходят в школу, любят учиться, спокойны, доброжелательны, креативны.

Школа уверенно входит в ТОП лучших на Николаевщине и 500 лучших школ в Украине.

16 мая школа «Гипанис-ЕОС» провела презентацию, где представила на суд жителей города основные приоритеты своей деятельности:

- Образование

Крепкое классическое, основанное на индивидуальном подходе к каждому ребенку. При этом, как уроки, так и самоподготовка, - дело школы. Все изученное разбирается и закрепляется с учителем.

- Приоритеты воспитания

Интеллигентность; уверенность ребенка в своих способностях, силах и возможностях; креативность; способность принимать нестандартные решения и ориентироваться в жизненных ситуациях.

- Родители

Освобождены от домашних заданий, вопросов быта, организации времени детей на каникулах. Их задача, это общение, отдых, чтение, игры.

– Быт

Домашняя обстановка; свежая, по-медицински сбалансированная, пища; возможность диетического питания; доставка в школу и домой школьными автобусами; полное медицинское обслуживание; собственный пансионат на Кинбурнской Косе; творческие кружки и коллективы; бассейн; комплексы оздоровительных процедур; спортивные секции.

- Язык обучения

Две параллели с украинским и русским языками обучения. Выбирается с учетом семейных обстоятельств, желаний и планов семьи.

– Система «сад-школа-университет»

Индивидуальное планирование развития ребенка в комплексе на всех этапах учебы позволяет избегать серьезных проблем…

Учитель первоклассников, на первых порах, больше времени уделяет не лучшим, а тем, кто к школе не готов. Подготовленному ребенку кажется, что он все знает, все не очень интересно и очень легко. Работать с напряжением ребенок отвыкает, а самооценка растет. Пройти этот период без кризиса, научить маленькую личность постоянно трудиться позволяет система индивидуального планирования развития ребенка, применяемая в детском саду «Гранд-Гипанис» и школе «Гипанис-ЭОС».

Гипанис – это древнее название реки Южный Буг, Эос,- имя богини, зажигающей звёзды. Маленькое детское государство, живущее во взрослом. Именно оно составляет будущее нашей страны и ждёт детей Николаева.

Адрес школы: город Николаев, улица Котельная, 2, телефон (0512)57-49-86; 099-331 57 34.