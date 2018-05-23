Минобразования не будет отменять школьные линейки из-за случаев распыления газа

Министерство образования и науки не намерено отменять школьные линейки и выпускные из-за случаев отравления детей неизвестным веществом.

Об этом журналистам сообщил первый замминистра образования и науки Владимир Ковтунец, передают «Украинские новости».

- Ничего мы отменять не будем. Четыре случая, которые произошли в разных местах, они имеют разные причины. Если в Черкассах до сих пор не установили, какое вещество распылили, похожее и в Николаеве... Конечно, мы будем усиливать меры безопасности, но оснований отменять выпускные нет, - сказал он.

По его словам, в двух случаях причиной отравления детей, скорее всего, стали хулиганские действия школьников, которые распылили перцовый газовый баллончик.

По его мнению, такие случаи не станут основанием для обысков детей при входе в школу.

Напомним, 22 мая в результате отравления детей в харьковской школе №3 неизвестным газом трое детей попали в реанимацию в состоянии средней тяжести, еще один - в тяжелом.

Ранее сообщалось, что 21 мая в здании школы, расположенной в Заводском районе города Николаева был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуировали около 400 учеников. Для проведения осмотра в больницу были доставлены доставлены 39 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.