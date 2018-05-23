«Тела, обглоданные волками, и кости, нанизанные на копья»: в Дании нашли захоронение древних воинов

В болотистой местности Дании археологи отыскали следы ожесточенной битвы, датированной первым веком нашей эры. Исследователи из Орхусского университета и музея Моесгарда раскопали 2095 костей и фрагментов костей в долине реки Иллеруп в Дании. Они были рассеяны на площади около 75 гектаров.

Об этом говорится в статье на Рnas.org.

В целом, кости принадлежат как минимум 82 людям, в основном молодым мужчинам (самому младшему — 13 лет). Как отмечается, исходя из распределения костей, общее число участников битвы между германскими племенами и Римской империей оценивается как минимум в 380 человек. Это число значительно выше, чем население любой деревни в этом районе в то время, что предполагает, что боевые группы были набраны из многих деревень, что потребовало бы больших организационных навыков.

Как отмечают археологи, на многих костях были признаки травмы, которая не зажила, что свидетельствует о том, что они появились незадолго до смерти. Радиоуглеродное датирование связывало их с одним событием; кроме того, в отложениях были обнаружены остатки вооружения: мечи, копья, щиты и ножи.

Но битва не происходила около реки. Кости, вероятно, были перенесены туда позже — о чем свидетельствуют следы животных, вырезанные метки и размещение некоторых костей, таких как четыре кости таза, нанизанные на палку.

- Следы от зубов показывают, что животные обгладывали кости на протяжении полугода-года, в течение этого времени тела успели разложиться. Нанизанные на палку тазовые кости показывают, что останки были намеренно собраны тогда, когда от них остались лишь скелеты, — отмечают ученые.

По словам исследователей, все эти факторы могут говорить о ритуале, который связан с телами погибших. В римских источниках того времени есть упоминания о ритуальном отношении к погребению воинов, но археологические находки мест сражений того времени чрезвычайно редки.

- Это однозначные свидетельства, что у северных германских племен были систематичные и преднамеренные процедуры очистки полей сражения. Практика расчленения тел, изменения и перераспределения костей указывают на ритуальный характер отношения к человеческим останкам, — заключают авторы.

Напомним, в Перу археологи нашли останки 140 принесенных в жертву детей.