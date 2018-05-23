«Действует как стимулятор нервной системы», - Супрун рассказала сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью

Ради положительного эффекта от употребления кофе необходимо следить за количеством и временем его потребления.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

«Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов в 2015 году официально рекомендовало потреблять не больше 400 мг кофеина в день и не превышать дозу 200 мг за один раз. В одном американо — 154 мг кофеина, а в одном эспрессо — 77 мг. Добавление в кофе большого количества сливок и сахара увеличивает калорийность и жирность напитка, что уменьшает его пользу в разы. Впрочем универсального совета быть не может. У каждого человека собственная чувствительность к кофеину — кто его обезвреживает быстро, и на них “кофе не действует”, а кто-то — очень медленно», — написала она.

Как отметила Супрун, есть генетическая склонность испытывать тревожность из-за потребления кофеина. У некоторых людей от кофе может болеть желудок, а у кофеманов развивается нечувствительность к действию кофеина.

По словам и.о. главы Минздрава, каждый человек должен опираться прежде всего на собственные ощущения от кофе.

«Не стоит пить кофе вообще или не увеличивать дозу более 1-2 чашки в день, если после него у вас ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревожности. Такие же симптомы могут наблюдаться у любого в случае чрезмерного потребления кофе», — отметила Супрун.

Кроме того, следует ограничить употребление кофе беременным женщинам, пожилым людям, лицам с гипертонией, проблемами желудочно-кишечного тракта и нарушениями сна, в состоянии сильного стресса.

«Если вы прекратили пить кофе, вы можете испытывать головную боль, усталость и стать раздражительными. Так происходит потому, что мозг слишком привык к кофе, и стал более склонным к торможению, чем к возбуждению», — пояснила она.

Супрун отметила, что кофеин действует как стимулятор нервной системы. Он блокирует аденозиновые рецепторы, которые тормозят возбуждение по мере того, как мы устаем. Есть кофе — возбуждению нервной системы ничто не мешает. Но чем больше мы привыкаем к кофе, тем больше у нас аденозиновых рецепторов. Однако, успокоила она, неприятные постэффекты исчезают через определенное время после отказа от кофе.

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