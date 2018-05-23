Конституционный суд признал законной отмену ряда льгот ветеранам труда

Конституционный Суд признал конституционным лишение ветеранов труда ряда льгот.

Решение суда от 22 мая обнародовано на сайте КС, передают «Украинские новости».

Суд рассмотрел представление 49 депутатов Верховной Рады относительно конституционности положений пункта 12 раздела I закона «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» от 28 декабря 2014 года.

Этими положениям были существенно ограничены льготы ветеранов труда и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. В частности, их лишили льгот на бесплатный проезд в коммунальном пассажирском транспорте, права бесплатного санаторно-курортного лечения с компенсацией стоимости проезда.

Также законом было установлено, что другие льготы, положенные ветеранам труда, предоставляются им, только если размер среднемесячного совместного дохода их семьи в расчете на одно лицо за последние 6 месяцев не превышает установленную Кабинетом Министров величину дохода, дающую право на социальную льготу.

Были отменены и ряд медицинских, жилищно-коммунальных и телекоммуникационных льгот для ветеранов войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

КС решил, что наличие льгот у определенной категории граждан является допустимым, но отметил, что эта категория не является элементом конституционного статуса человека.

Также суд решил, что льготы ветеранам труда не имеют фундаментального характера, не связаны с социальными рисками и являются формой вознаграждения граждан за их трудовые заслуги.

КС постановил, что парламент, отменяя указанные льготы, никоим образом не ограничил конституционные права и свободы граждан.

В то же время, Конституционный Суд признал неконституционным положение закона, которым отменялось право граждан досрочно за 1,5 года выйти на пенсию в случае разрыва трудового договора в этот период не по вине сотрудника.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека разрешил не выплачивать пенсии в зоне АТО.