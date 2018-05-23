«Максимально ускоренный темп»: «Николаевэлектротранс» заменил упавшие опоры на улице Потемкинской

Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» уже заменил пять электроопор по улице Потемкинской.

Об этом говорится в группе «Электротранспорт Николаева» в Facebook.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева упавшая ветка повалила пять опор контактной сети - разбит стоящий рядом автомобиль

«Работы по восстановлению ведутся в максимально ускоренном темпе с оговоркой на высокое качество. Все усилия брошены на минимизацию дискомфорта пассажиров трамвая», - написал Степан Заверзаев.

Напомним, что упавшие опоры контактной сети трамвая по улице Потемкинской заменят из имеющихся резервов на предприятии КП «Николаевэлектротранс», но это не спасет ситуацию: «Нужно менять все»