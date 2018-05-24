В Николаеве для выхода десантного корабля разводили мосты

Выход "Юрия Олефиренко" В Николаеве в четверг, 24 мая, развели Ингульский и Варваровский мосты для выхода корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко» из акватории города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Хронология снизу вверх:

Как известно, средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины 23 мая. Разводку мостов планируют закончить к 13:00.

Отметим, что этот корабль построили на Гданьской Северной верфи в Польше и спустили на воду 31 декабря 1970 года. В состав 39-й дивизии морских десантных сил корабль был принят 31 мая 1971 года. Текущее название корабль носит в честь капитана 1-го ранга ВМС Украины, погибшего на востоке Украины.

12:41 Перед мостом некоторое время скопилось значительное количество транспорта, но сейчас уже движение автомобилей полностью восстановили.

12:34 Движущиеся части моста соединили.

12:28 Десантный корабль «Юрий Олефиренко» успешно прошел через Ингульский и Варваровский мосты и сейчас конструкции сводят. Через небольшое время движение автотранспорта через оба моста восстановят.

12:19 Мосты уже находятся в разведенном состоянии и готовы пропустить корабль. На Варваровском (Южнобугском) мосту на выход «Юрия Олефиренко» пришли посмотреть несколько десятков николаевцев. За порядком на мосту также следят сотрудники полиции.

Напомним, что десантный корабль «Юрий Олефиренко» зашел в акваторию города 19 мая и в этот день также разводили мосты