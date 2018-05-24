Ляшко заявил, что все кандидаты в Раду от его партии вынуждены будут пройти полиграф и сдать тест на наркотики

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что все кандидаты от его политсилы на выборы в Верховную Раду Украины вынуждены будут пройти полиграф и сдать тест на употребление наркотических веществ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Скорее всего Порошенко объявит досрочные парламентские выборы, чтобы по старому коррупционному избирательному закону провести в Раду побольше всякого продажного шобла. Поэтому я уже сейчас очень тщательно думаю над следующим избирательным списком моей партии, чтобы там было меньше всякой гнили, чтобы не повторить серьезных ошибок, которые я допустил при формировании списка в 2014 году. Каждый кандидат от моей партии обязан пройти детектор лжи и сдать тест на наркотики. Готовьтесь!» – написал Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко угрожал сжечь трибуну и всю Раду «к чертовой матери».