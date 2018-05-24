«В строительство инвестировано почти 3 миллиарда гривен»: на Закарпатье открыли железнодорожный тоннель в Европу

В Закарпатской области открыли Бескидский тоннель.

Об этом сообщает Громадське.

- Этот тоннель стал символом сотрудничества «Укрзализныци», украинской власти, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, когда мы, объединив усилия, показали, что мы способны в условиях войны делать масштабные проекты такого уровня, — сказал на открытии президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, в строительство было инвестировано почти 3 миллиарда гривен.

Известно, что Бескидский тоннель расположен на границе Львовской и Закарпатской областей. Его построили еще в 1886 году, а в 2007 признали аварийным. Строительство нового тоннеля началось 29 октября 2013 года. Для Украины он имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы к западной границе страны, а также более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

Длина тоннеля составляет 1764 метра.

Напомним, ранее Порошенко проинспектировал строительство новых казарм на полигоне «Широкий лан» на Николаевщине.