Барна рассчитывает, что за четыре месяца аэропорт Николаева обслужит 70 тысяч пассажиров

Фёдор Барна КП «Международный аэропорт Николаев» с сентября и до конца 2018 года планирует обслужить от 70 тысяч до 100 тысяч пассажиров.

Об этом на брифинге 24 мая заявил и.о. директора аэропорта Федор Барна.

- Я могу назвать цифру, но она может немного отличаться, потому что это плановые показатели. Если пойдет все так, как планируем, то до конца лета, крайняя дата – сентябрь, начнем авиаперевозки, и успеем от 70 тысяч до 100 тысяч пассажиров обслужить до конца года. На следующий год у нас планы более амбициозные, это более 200 тысяч, это позволит сформировать очень серьезную доходную часть в аэропорт, - рассказал Барна.

Отметим, что 70 тысяч пассажиров – это вместительность примерно 200 авилайнеров «Боинг 767». Т.е. в период с сентября по декабрь (122 дня) аэропорт Николаева должен обслуживать два рейса каждый день, а точнее как минимум два авиалайнера, наполненных пассажирами.

Напомним, что ранее николаевский аэропорт получил сертификат, который позволяет ему принимать грузовые самолеты.