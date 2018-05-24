«Николаевводоканал» будет ликвидировать утечку на пересечении Космонавтов и Чайковского всю ночь - жителей просят запастись водой

В четверг, 23 мая из-за повреждения стальной трубы диаметром 150 мм образовалась утечка на пересечении улиц Космонавтов и Чайковского. Ремонтная бригада ГКП «Николаевводоканала» планирует всю ночь выполнять работы по ликвидации аварии.

Об этом предприятие сообщает на своей странице в Facebook.

Так, отмечается, что работы по ликвидации затянулись вследствие нарушением экскаватора силового кабеля мощностью 6 тысяч КВт. Из-за этого пришлось ждать, пока энергетики отключат ток, а только потом начинать работы по ликвидации утечки.

Также сообщается, что труба находится в ужасном состоянии, поэтому ее придется заменить.

«В 16:00 водоснабжение будет временно восстановлено, а в 22 часов начнутся работы по замене участка трубы. Ночью аварийно-ремонтная бригада будет выполнять работы, к утру планируют закончить», - говорится в сообщении.

При этом руководство предприятия просит жителей улиц, проживающих рядом с местом аварии до 22:00 сделать запасы воды, с расчетом, что утром водоснабжение будет восстановлено.

«Очередная авария, в очередной раз подтверждает необходимость немедленного рассмотрения и принятия программы городской «Реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения», которая будет представлена ​​на суд общественности и депутатов городского совета в начале июня», - идет речь в публикации.

Напомним, что 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

При этом депутаты на сессии Николаевского горсовета выделили 9,1 миллиона гривен на ликвидацию аварии по улице Лесковой и заслушали программу по борьбе с бездомными животными.

Также, в среду 23 мая предприятие начало переговорную процедуру по отбору подрядчика для восстановления коллектора по улице Лесковая.