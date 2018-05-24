Категорически не собираюсь спасать Стерпула, - директор николаевского аэропорта о суде и ремонте терминала

Фёдор Барна Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Фёдор Барна назвал «собачьей чушью» заявление представителя ЧАО «Строительная компания «Житлопромстрой-8» Кристины Дьяченко о том, что работы по ремонту терминала аэропорта велись на основании электронных писем.

Такое заявление он сделал в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга в четверг, 24 мая.

Напомним, что представитель строительной фирмы Кристина Дьяченко в суде заявила, что в мае 2017 года между был заключен договор, в соответствии с которым «Жилпромстрой-8» обязался выполнить в аэропорту противоаварийные работы. Она сказала, что путем обмена электронными письмами стороны также согласовали выполнение дополнительных строительных работ в аэропорту.

По словам Барны, он вынес выговор с занесением в личное дело юристу предприятия Наталье Запорожец, которая допустила ошибки в подготовке к заседанию. Также он отметил, что по его мнению, электронные письма не могут являться весомым аргументом в деле, и их отправить мог кто-угодно.

- Я дал господину Стерпулу такой совет: «Дружок, ты хочешь, чтобы это зашло?». Я вижу это так. В уголовном процессе устанавливаются события. Кто разрешил это делать? Кто вас просил? Вы превысили полномочия?Показания свидетелей и бумажки с перепиской неуполномоченных людей не являются доказательством того, что им был заказ на это. Я ему сказал, пусть заведут уголовное дело, привлекут к ответственности вашу фирму за несанкционированные работы, если это правда. А также привлекут тех людей, которые позволили это делать, потому что это режимный объект. И в рамках этого дела пусть назначат криминальную экспертизу, — сказал Барна.

Также он отметил, что судебные разбирательства с фирмой никак не повлияют на эксплуатацию терминала.

- Господин Стерпул знал, на что он шел, я его как человек понимаю. Как должностное лицо - категорически не собираюсь ни способствовать, ни защищать, ни спасать. Я буду защищать честь и достоинство предприятия и финансы предприятия, области и громады. Но нам ничего не мешает эксплуатировать терминал, потому что он наш, он на нашем балансе, - подчеркнул Барна.

- Судиться мы можем со Стерпулом годы, а эксплуатировать мы его (терминал - ПН) начнем в этом году, я даю вам слово и гарантию, и никто нам этого не запретит в жизни, - заявил и.о. директора.

В то же время Барна уверен, что иск от фирмы вообще не должны были принимать, а судью, которая это сделала, необходимо люстрировать.

- Это чушь собачья. Вообще, я считаю, и не посчитайте это давлением на суд, судья, которая приняла к рассмотрению этот иск, должна быть люстрирована в ближайшее время. Она не имела права так делать, - отметил он.

Также и.о. директора сообщил, что уволил директора по развитию КП «Николаевский международный аэропорт» Алину Коротич.

- Я уволил Алину Коротич, которая была странным образом назначена туда на должность директора по развитию предприятия. За все это время она не сделала ничего, только съездила во Львов на ProZorro и за это получила доплату 30%. Зарплата у нее была 16 тысяч, она получила доплату 20 тысяч и за всю работу она подала мне два листика, - рассказал он.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» получило сертификат аэродрома 4С, который дает ему право принимать грузовые самолеты. Выяснилось, что Барна рассчитывает, что за четыре месяца аэропорт Николаева обслужит 70 тысяч пассажиров.