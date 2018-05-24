«Использование препаратов на фермах - распространенная практика», - Супрун рассказала о нормах наличия антибиотиков в мясе

Использование антибиотиков на фермах - распространенная практика, животные получают антибиотики не только для лечения инфекций, но и для их профилактики, а также улучшения роста. Поэтому антибиотики могут присутствовать в мясе.

Об этом написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

«Если их более нормы, то они нарушают кишечную микрофлору вызывают аллергии, но это очень маловероятно. Ведь обычно антибиотики выводятся из организма животного с мочой. Кроме того, на производствах введение антибиотиков должны прекратить за несколько дней до забоя, и тогда их содержание в мясе минимизировано», - отметила Супрун.

По ее словам, когда мясо животного, принимавшего антибиотики, попадает в продажу, там остаются уже остатки этих препаратов.

«Большинство из них потом уничтожается при термической обработке - жарке, варке, приготовления в микроволновой печи и запекании. Поэтому угрозу прежде всего составляют не антибиотики, а устойчивые к ним бактерии, которые также там могут присутствовать. Такие бактерии не чувствительны к антибиотикам, а значит - от болезней, которые они вызывают, вылечиться очень трудно», - отметила Супрун.

Она также призвала быть ответственными при применении антибиотиков.

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью.

Ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средствомреабилитации для людей с двигательными нарушениями.