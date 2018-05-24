Родители воспитанников сада №67 переживают, что детей выкинут на улицу – в николаевском гороно обещают перевести их в другую группу

Родители, чьи дети ходят в детский садик №67 по проспекту Мира 7/1 в Николаеве переживают, что дети воспитанники могут остаться на улице из-за капитального ремонта, в котором по их мнению, помещение не нуждается.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родители.

В свою очередь, родители пишут, что в детсаде в течении года по очереди ремонтируются все помещения, устанавливаются металлопластиковые окна и так далее.

«С каких пор капитальный ремонт ведется сразу во всем садике? Где взять столько денег и рабочих сразу?» - говорится в сообщении.

Также родители сообщают, что после того как начальница гороно Анна Лычко на сессии в городском совете предложила создать центр инклюзивного образования на базе сада №67 в учреждение пришла комиссия и признала все помещения сада аварийными.

«Не часть, не отсек, - ВЕСЬ, из-за трещины на стене. Трещина не во всем огромном саду, денег на капремонт нет – что вам мешает делать ремонт поблочно? Тогда не придется выставлять на улицу 300 детей и весь персонал! А ведь через 3-4 месяца после закрытия сада, когда все уляжется и забудется, сад перестанет вдруг быть аварийным и станет пригодным для открытия в нем инклюзивного центра! Почему этот центр создают за счет действующего сада? Найдите другое пустое помещение и создавайте свой центр не в ущерб никому! Капремонт сада? О чем речь вообще, если нет ни сметы, ни подрядчиков, ни денег, не проводился ни один тендер! Это просто кому-то очень понадобилась территория садика», - пишут родители.

В частности, родителей интересует вопрос, что будет с 300 детьми, которые ходят в этот сад, а также с теми, кто стоит в очереди на осень нынешнего года. При этом, родители негодуют и по поводу того, что весь персонал лишится работы, а так как большинство работников предпенсионного возраста то мало какой работодатель согласиться их взять к себе.

«Как им выживать? Как так можно - взять и выкинуть людей и детей на улицу в никуда! Оставив без работы и всего прочего... Даже если действительно требуется ремонт, тогда закройте часть сада (там где трещина) и спокойно ремонтируйте или выделите другое здание для сада, а не просто выкидывайте людей и детей на улицу ни с чем! Конечно, так проще всего, но так не поступают с людьми!» - сообщают николаевцы.

При этом они просят помощи у мэра Александра Сенкевича и отмечают, что «решительно настроены на борьбу за справедливость, за наш сад и за будущей наших детей».

В свою очередь, в управлении образования городского совета сообщают, что «в связи с необходимостью проведения капитального ремонта некоторых помещений здания детсада, детей, для их безопасности, переведут к другим группам».

«Руководство дошкольного учреждения заказало техническое обследование, которое выполнила лицензированная организация. По результатам технического обследования, который предоставило руководство заведения в управление образования, была определена 3 категория аварийности и рекомендуется вывести детей из потенциально опасных помещений здания. На сегодняшний день, для того, чтобы защитить детей, из двух групп воспитанники переводятся в другие помещения», - сообщает отдел информационного обеспечения мэрии.

Также отмечается, что «родителям детей, которые занимаются в старших группах, руководство сада №67 предложило забрать детей на летний период домой», если же у родителей нет такой возможности, то малыши будут продолжать обучение, но в других группах.

«Учреждение подчинено управлению образования и не может использоваться под другие цели. Все слухи о том, что дошкольное учебное заведение №67 будет закрыто и в помещениях учреждения планируют открыть что-то другое, являются недостоверными», - сказала Анна Лычко.

Напомним, что в Николаеве родители жаловались, что детский сад №67 хотят закрыть. В свою очередь, народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк потребовал от Николаевской городской власти ответа о том, что происходит с детским садом №67 в Ингульском районе.