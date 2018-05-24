Замдиректора «ЭЛУ автодорог» назначен первым заместителем директора ДЖКХ Николаева

Виталий Кузнецов Заместитель директора КП «ЭЛУ автодорог» ЭЛУ автодорог назначен первым заместителем директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в ДЖКХ.

По словам собеседника издания, Кузнецов был представлен трудовому коллективу в четверг, 24 мая. Представлял его профильный вице-мэр Юрий Степанец.

По имеющейся информации, Кузнецов назначен с перспективой возглавить ДЖКХ. На данный момент, обязанности директора департамента вместо отстраненного Андрея Палько исполняет Наталья Осецкая.

Согласно декларации о доходах за 2017 год, семья Виталия Кузнецова владеет квартирой в Николаеве площадью 64,7 кв.м., право собственности на которую она получила в 2009 году. Квартира оформлена на главу семейства.

Супруга Елена Кузнецова владеет автомобилем «Ford Kuga» 2011 года выпуска. Сам Виталий Кузнецов владеет автомобилем «Seat Altea» 2006 года выпуска.

В 2017 году Кузнецов получил 211 тысяч 862 гривен заработной платы. Хранит 70 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить.