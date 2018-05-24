«Детям трудно выдерживать речи руководителей», - николаевским школам рекомендовали, чтобы линейки были не дольше часа

В Николаевской области 26 мая продолжительность всех торжественных церемоний во время последнего звонка в школах должна быть уменьшена. Максимальная длина линеек не должна превышать один час.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-губернатор Николаевской области Евгений Шевченко.

«Делаем это, потому что детям трудно выдерживать длинные пафосные речи руководителей, особенно в условиях жары. Отдельно отмечаю – каждый руководитель учебного заведения несет личную ответственность за жизнь и здоровье учеников!» - заявил Шевченко.

Также он обратился в полицию с просьбой привлечь ее сотрудников к охране общественного порядка во время торжественных мероприятий. В каждом учебном заведении будет дежурить сотрудник полиции. Это сделано во избежание происшествий, подобных ситуации в школе №6, где неизвестные распылили газ.