Заводский отдел полиции Николаева разыскивает без вести пропавшую супружескую пару

В Николаеве полиция разыскивает пропавших без вести Татьяну и Владимира Самойленко.

Об этом сообщают в Заводском отделе полиции Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Так, 39-летний мужчина сообщил правоохранителям, что его отец Владимир Самойленко около 13:30 15 мая ушел на работу и не вернулся. Уже через несколько дней из дома ушла и его 61-летняя мать Татьяна Самойленко.

Приметы мужчины: рост - 180 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы черные с проседью. Был одет в камуфляжную форму защитного цвета (мужчина является работником в охранной фирме), обувь коричневого цвета. Злоупотребляет спиртными напитками. Особые приметы: на шее имеет родимое пятно.

Приметы женщины: рост - 175 сантиметров. Среднего телосложения, волосы светлые вьющиеся до плеч. Была одета в юбку и кофту черного цвета, обувь спортивная белого цвета.

В полиции просят тех, кто может помочь установить местонахождение без вести пропавших, сообщать по адресу: Николаев, улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 34-30-11 и 102.

Ранее сообщалось, что в Николаеве Корабельный отдел полиции разыскивает 14-летнего Игоря Дурнева, который около 8:20 23 мая ушел из дома и не вернулся.