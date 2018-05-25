Испытание поражением

#shortik или Рубрика #Альтернативные_новости

Как обычно, все события вымышлены, совпадения с реальными людьми случайны

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Уже прошло три дня после победы городского головы в суде – он смог оспорить решение депутатов горсовета и восстановиться в должности. Подключенный к зарядному телефон снова зазвонил. Это происходило уже не так часто, как предыдущие два дня. Однако звонков все еще было много, как и желающих прогнуться.

На экране смартфона высветился незнакомый столичный номер.

– Это еще кто? – удивился мэр и поднял трубку.

– Добро дня. З вами зараз буде говорити Президент, – прозвучало на том конце трубки.

От волнения у мэра резко пересохло в горле. Вправду сказать, это было впервые в его жизни. Шестеренки в голове крутились быстрее, чем ДЖКХ раздавал подряды своим фирмам.

– Жаль, что не с мобильного набрал. Записал бы себе его личный номер, пригодился бы, – подумал мэр и решил, что думать об этом сейчас как-то нелепо.

Тем временем в трубке играла какая-то знакомая мелодия, которую он никак не мог вспомнить. Вдруг музыка резко прервалась и на том конце он услышал смех. В кабинете явно находились несколько людей. Они смеялись. Мэр подумал, что, наверное, кто-то удачно пошутил. Ему захотелось туда. Он был бы своим.

– Вітаю. Це Президент, – голос в трубке пытался сдержать смех и успокоиться, хотя ему было сложно. Спустя короткое время голос стал полностью серьезным. – Пане міський голово. Я вас вітаю з вашою перемогою.

– Вітаю вас с поразкою, – ответил мэр и тут же осекся, в прямом смысле прикусив себе язык.

– Невдалий жарт, якщо це жарт, – ответил ему Президент. – Хоча розумію вас. Я, можливо, навіть вибачився би перед вами. Але те, що я зараз вам скажу, змінить кардинально вашу точку зору. Пане мер, ви пройшли випробування. Вітаю вас в Клубі Президента.

– В якому клубі? – мэр подумал, что это какой-то розыгрыш, ибо сам иногда любил так делать.

– Перше правило Клубу: Нікому не розповідати про Клуб. Хай це буде останній раз, коли ви згадали про Клуб в голос.

Мэр растерялся. Голос реально был похож на президентский, однако стойкое ощущение, что его разыгрывают, его не покидало.

– Я зрозумів.

– Друге правило Клубу: ніколи нікому не розповідати про Клуб, – голос Президента уже не звучал так серьезно.

И мэру показалось, что кто-то из находившихся в кабинете людей тихо засмеялся. Голос тем временем продолжал.

– Третє правило клубу. В тендері на ремонт дороги може прикурювати тільки двоє, – на заднем фоне уже не сдерживались и смеялись во весь рот.

Не сдержался и Президент. Его смех, казалось мэру, слышал весь подъезд дома, в котором он жил. Связь вдруг резко оборвалась. Мэр продолжал стоять у окна и глупо смотрел на телефон. И он снова зазвонил. На экране был все тот же столичный номер. Мэр ответил.

– Пане міський голово, прошу вибачення, – в трубке звучал все тот же голос. – Знаю, що ви самі полюбляєте жарти. Не зміг собі відмовити.

Мэр не нашел, что ответить.

– Тепер до справ, – голос тал серьезным. – Це насправді було ваше випробування. І ви достойно його завершили. Ми з самого початку до вас придивлялись, намагавшись зрозуміти, що ви за людина. Тепер ми впевнені, що ви нам підходите. Чекаю вас за тиждень у мене в Адміністрації. З вами зв’яжуться и узгодять деталі вашого візитку. На все добре. А, ще один момент. Нікому не розповідайте про цей дзвінок, перше правило клубу.

Президент засмеялся и положил трубку.

Мэр не знал, что делать. Он закинул номер в Гугл, но никаких совпадений или связей с АП не выдало. Тут ему пришла мысль в голову, написать своему предшественнику. Он открыл вотсап, нашел в телефонной книге номер, подписанный как «Экс».

«Мне звонили с этого номера. Это реально он?» – написал мэр.

«Сука… Как так?» – ответил ему «Экс».

Вопросов больше не осталось.

В течение последующих дней с мэром действительно связались с АП и организовали его визит. А спустя пару месяцев Президент приехал в город. Но это уже совсем другая история)