«Чтобы стать директором, нужно себя показать», - Степанец о перспективах повышения первого замглавы николаевского ДЖКХ Кузнецова

Виталий Кузнецов Вице-мэр Николаева по вопросам ЖКХ Юрий Степанец подтвердил, что первым заместителем директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета назначен Виталий Кузнецов, который ранее работал на КП «ЭЛУ автодорог».

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Кузнецов назначен с перспективой возглавить ДЖКХ вместо Андрея Палько, по которому мэр Александр Сенкевич назначил проверку.

Юрий Степанец - Да (назначен, - ПН), а вот на счет перспективы, я не знаю, какие будут. По поводу Кузнецова, он назначен на должность первого заместителя директора департамента. Опять же, чтобы стать директором департамента нужно себя для начала показать, - сообщил Сепанец.

Что касается служебного расследования в отношении отстраненного от обязанностей директора департамента ЖКХ Палько, то по данным профильного вице-мэра сама проверка окончена и пока что он остается при своей должности.

- Я еще не получили результатов проверки, он пока остается на должности и должен выйти на работу. Я видел проект распоряжение мэра, я его визировал по поводу того, что проверка закончена, мне должны предоставить материалы по результатам проверки. Я должен сделать оргвыводы и Палько должен выйти на работу, вроде бы с 30 мая, - заявил вице-мэр.

На уточняющий вопрос по поводу временных рамок такого назначения и возможного продвижения по карьерной лестнице, Степанец заявил следующее:

- Естественно есть, месяц-два пусть поработает, чтобы посмотреть, что он из себя представляет, потом уже городской голова будет принимать решение касательно его способностей и возможностей назначить департамент. Но опять же сначала нужно решить вопрос с Палько, пока он не уволен и 30 числа должен выйти на работу, - прокомментировал заммэра по вопросам ЖКХ.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен был задержан Игорь Копейка и еще четыре человека. Сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.



16 января у Палько провели обыски по месту жительства и в рабочем кабинете. Сам Палько назвал это устрашающей акцией. После возвращения Александра Сенкевича на должность мэра он своим распоряжением отстранил Андрея Палько от занимаемой должности и назначил проверку в его отношении.

Позже Сенкевич заявлля, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить.