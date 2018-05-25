Член исполкома Садыков возмущен, что работы на Лесковой начнут на следующей недели – вице-мэр ответил, что все должно быть по закону

Не смотря на то, что деньги на ликвидацию аварии на каналлизационном коллекторе по улице Лесковой были выделены еще 18 мая на сессии горсовета, в размере 9,1 миллиона гривен, работы начнутся только со следующей недели.

Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета, в пятницу, 25 мая, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в ходе заседания вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец внес в повестку дня вопрос о выделении денег на замену аварийного канализационного коллектора по улице Лесковой, на который депутаты ранее выделили 9,1 миллиона гривен.

Юрий Степанец (по средине) При этом Степанец напомнил, что уже идет процедура по выбору подрядчика и в скором времени работы начнутся.

- Мы получили экспертный отчет государственного предприятия «Укргосстройэкспертиза» об окончательной стоимости аварийно-восстановительных работ и протокол заседания экспертной комиссии ГСЧС Украины, подтверждающий уровень местного реагирования. У нас уже есть проектно-сметная документация на проведение работ для ликвидации аварии на улице Лесковой, - заявил Степанец.

По его словам общая сумма работ составляет 8 миллионов 934 тысяч 539 гривен.

В частности, члена исполкома Александра Садыкова интересовал вопрос того, что на данный момент происходит на аварийном участке.

- В круглосуточном режиме на месте аварии дежурит аварийная служба, находятся они на улице Кузнечной и Сидорчука, там разрыт котлован и находятся насосы, которые постоянно откачивают стоки, которые идут от Намыва и Лесков. Если идет дождь, подтопление они прочищают постоянно... Со вчерашнего дня Дуденко (гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко, - ПН) начал переговорную процедуру, согласно с ст. 35 Закона о тендерных закупках. В течении пяти дней определимся с подрядчиком, который будет выполнять работы. Работы начнутся со следующей недели, - прокомментировал заммэра.

Александр Садыков (по средине) Владимир Крыленко

Однако Садыков акцентировал внимание на том, что при таком масштабе аварии нельзя так долго затягивать работы по ее ликвидации.

- Не смотря на то, что деньги были выделены из резервного фонда у нас все равно две недели..., какая же это ликвидация аварии? - негодовал Садыков.

При этом Степанец отмечал, что «необходимо соблюсти все законодательные процедуры, чтобы начать работы».

- В любом случае, чтобы начать какие-то работы нужно провести переговорную процедуру. К сожалению нам только сейчас дали ответ, а должны были еще 15 мая..., - говорил Степанец.

- Чего же вы Президенту не задали этот вопрос, почему такая процедура затягивается. А если завтра еще хуже авария, мы тоже будем две недели ждать? - спрашивал Садыков.

В свою очередь первый вице-мэр Владимир Крыленко отметил, что при следующем визите Президента Украины Петра Порошенко ему обязательно зададут данный вопрос.

В ходе голосования члены исполкома поддержали выделение средств для выполнения запланированных работ.

Стоит отметить, что Александр Садыков вошел в состав исполкома, как вице-мэр по транспортным вопросам, однако так и не был назначен на эту должность.

Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

А 3 мая члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лесковая. При этом на «Николаевводоканале» заявили, что эта сумма не может решить проблему замены.

В частности, гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко призвал депутатов срочно решить проблему финансирования восстановительных работ разрушенного коллектора на улице Лесковая и подчеркнул, что есть два законных пути выхода из ситуации.