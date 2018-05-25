«Оставлены на произвол судьбы», - украинские моряки уже 4 месяца стоят в Персидском заливе без зарплат, еды и света

Шестеро граждан Украины на судне «Gulf Pearl» под флагом Экваториальной Гвинеи оказались в заложниках у судового оператора на рейде порта Шарджа, возле берега Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом идёт речь в письме, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Как пишут члены экипажа «Gulf Pearl», у них изъяли документы и не выплачивают заработную плату уже четыре месяца.

«Оставлены судовладельцем на произвол судьбы без денег и продовольствия, голодом пытаются выморить психику моряков, держат в нечеловеческих условиях тропической жары без достаточного количества питьевой воды, без работающих кондиционеров, с угрозами ареста в адрес экипажа в случае съемки с якоря и отправления в порт», - говорится в письме.

Также они отмечают, что судовладелец не реагирует на запросы капитана судна, представителя ITF (Международная федерация работников транспорта) и консульства. В это время 14 членов экипажа, среди которых шестеро - граждане Украины, находятся на судне без еды и воды с февраля 2018 года.

«В целях экономии судно в блэкауте, что не соответствует никаким требованиям, в том числе и требованиям пожаробезопасности. Температура воздуха достигает 37-40 градусов. Поставки топлива необходимы для дизель-генераторов, чтобы запустить кондиционер, оживить судно. Их состояние ухудшилось, нависает угроза голода, обезвоживания, гипертермии. Отчаявшись получить снабжение и зарплату, готовы подавать сигнал бедствия SOS. До этого в минимальных объемах судно снабжали», - пишут они.

В то же время в МИД Украины «Преступности.НЕТ» подтвердили, что на рейде возле эмирата Шарджа (ОАЭ) стоит судно «Gulf Pearl» и что на нем есть украинские моряки. По словам представителя министерства, консульство Украины в Дубае «держит ситуацию на контроле». В чем это выражается, как помогают морякам, в МИД не уточнили, но добавили, что консул Украины в Дубае за свои деньги помогал морякам.

Нынешней команде судна придется дождаться, пока их сменит новый экипаж. В МИД утверждают, что в ноябре 2017 года команде выдали зарплату и у моряков должны быть средства на провизию.

Напомним, что ранее из пиратского плена в Нигерии освободили шесть украинских моряков.