Американский продюсер, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании, сдался полиции

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 6 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

Харви Вайнштейн
Продюсера Харви Вайнштейна арестовали по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. 

Об этом сообщает Meduza, ссылаясь на CNN.

По словам источника, близкого к расследованию, Вайнштейн добровольно пришел  в полицейский участок в Нью-Йорке утром в пятницу, 25 мая.

Отмечается, что он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге. По данным New York Times, Вайнштейн заранее договорился с обвинением, что его отпустят под залог в миллион долларов и обязательство носить электронный браслет.

Напомним, что осенью 2017 года десятки женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Они заявили, что продюсер делал это на протяжении многих десятилетий. Их слова привели к масштабной кампании против домогательств в США и других странах Запада.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество