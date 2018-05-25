Американский продюсер, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании, сдался полиции

Харви Вайнштейн Продюсера Харви Вайнштейна арестовали по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу.

Об этом сообщает Meduza, ссылаясь на CNN.

По словам источника, близкого к расследованию, Вайнштейн добровольно пришел в полицейский участок в Нью-Йорке утром в пятницу, 25 мая.

Отмечается, что он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге. По данным New York Times, Вайнштейн заранее договорился с обвинением, что его отпустят под залог в миллион долларов и обязательство носить электронный браслет.

Ronan Farrow, who won the Pulitzer prize reporting on Harvey Weinstein accusations, says this is an "incredible and unexpected moment." https://t.co/Oo9YiVZdDH — Meg Wagner (@megwagner) 25 мая 2018 г.

Напомним, что осенью 2017 года десятки женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Они заявили, что продюсер делал это на протяжении многих десятилетий. Их слова привели к масштабной кампании против домогательств в США и других странах Запада.