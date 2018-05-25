В Николаеве по улице Потемкинской, где ранее упали электроопоры, возобновили движение трамвая №3

В Николаеве по улице Потемкинской, где 23 мая аварийная ветка повалила пять опор на проезжую часть восстановлено движение трамваев №3.

Об этом сообщает на странице предприятия в Facebook.

«Третий маршрут трамвая запущен! Спасибо всем, кто поучаствовал в этом», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что работники КП «Николаевэлектротранс» восстановили движение трамвая раньше, чем планировалось изначально.

Также, на сайте мэрии сообщается, что сотрудники предприятия заменили шесть электроопор и обрезали ветви деревьев на наиболее опасных участках. При этом, в дальнейшем планируется провести работы по очистке аварийных зеленых насаждений по всей улице Потемкинской во избежание подобных ситуаций.

Напомним, что в среду, 23 мая, в Николаеве на улице Потёмкинской упали опоры контактной сети трамвая. Позднее сотрудник «Николаевэлектротранса» сообщил, что на улице Потемкинской на протяжении четырех дней движение трамваев будет остановлено.

Как известно, упавшие опоры заменили из имеющихся резервов на предприятии КП «Николаевэлектротранс», однако по словам нового директора предприятия Владимира Евтушенко это не спасет ситуацию, так как таких аварийных опор по городу очень много.

Во время заседания исполкома первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко отчитал работников департамента ЖКХ, которые не удосужились подрезать аварийные ветки на улице Потемкинской из-за которой упали 5 опор контактной сети трамваев.