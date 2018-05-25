Гендиректор николаевской «Зори» - «Машпроект» отменил приказ о массовом сокращении штата

Генеральный директор ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» Константин Картошкин по поручению Президента Петра Порошенко отменил приказ о сокращении штата работников.

Об этом сообщают в Николаевской областной государственной администрации.

Так, в ходе визита в Николаев, Порошенко пообщался с работником «Зори» - «Машпроект» и тот пожаловался ему на запланированные массовые сокращения штата работников предприятия.

В свою очередь Президент сказал, что знает о непростой ситуации на предприятии и обратился к директору с поручением избежать увольнений.

- Поставка турбин для военно-морского флота Российской Федерации была правильно запрещена моим решением и решением СНБО. После этого была сложная ситуация с выходом на рынки третьих стран, но вы очень хорошо поработали в Индии и других странах. Моя позиция: сейчас все производство Украины с огнем или с фонарями ищет работников. Если их сейчас уволить - вы их потом не найдете. Я уверен, что через год - полтора заказ для «Зори» мы восстановим. Я не сомневаюсь в этом. Мы должны сохранить трудовой коллектив, потому что «Зоря» - это жемчужина машиностроения Украины и разбрасываться ни производственными мощностями, ни трудовым коллективом никак нельзя, - сказал Порошенко.

В итоге Картошкин отменил приказ по предприятию №90-01-ОС от 12 апреля «Об упорядочении численности персонала», которым предусматривалось сокращение количества работников.

Напомним, что Порошенко встретился с директором ЕБРР и попросил повлиять на выделение Николаеву 12,5 миллионов евро кредита на покупку автобусов.