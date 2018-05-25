Печерский суд оправдал главу Госкино, которого подозревали в коррупционных схемах по выплатам премий своей сестре

Фото из Facebook Печерский райсуд Киева в пятницу рассмотрел по сути дело по протоколам о якобы коррупционных правонарушениях, составленных Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) на главу Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Дело закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения! Теперь жду извинений со стороны представителей НАПК! Надеюсь, что извиняться они будут так же публично, как поносили мою репутацию», - написал Ильенко.

Он добавил, что 10 мая НАПК проиграло дело по несвоевременной подаче заместителем главы Госкино Сергеем Неретиным декларации о доходах за 2016 год.

Отмечается, что НАПК усмотрело административное правонарушение, связанное с коррупцией, в выплате Филиппом Ильенко премий своей кузине в 2016-2017 годах.

Ильенко парировал, что его двоюродная сестра работает в Госкино с 1997 года, задолго до его прихода в агентство, а премии (26 755 грн в 2016 году и 39 286 грн в 2017 году) ей начислялись на общих основаниях.

Напомним, что Министерство культуры Украины на основании рекомендаций СБУ опубликовало обновленный список людей, которые создают угрозу национальной безопасности, в который входят также Стивен Сигал и Эмир Кустурица.