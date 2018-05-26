В сети появилось видео попадания артиллерийского снаряда боевиков в склад ВСУ на Донбассе

В сети опубликовали видео попадания артиллерийского снаряда 25 мая в склад боеприпасов украинской армии на Донбассе.

Как известно, 25 мая, в 4:45 террористы обстреляли южную окраину Старой Николаевки (бывшая Правдовка) вблизи Горловки Донецкой области, выпустив 17 снарядов 152-мм калибра. Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов. Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки.

«Адекватный ответ Объединенных сил (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить две гаубицы и артиллерийский склад 3 омсбр [3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут» «ДНР»]. В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет», - сообщали в пресс-центре ООС.

Напомним, на Донбассе украинские разведчики после боя захватили в плен троих боевиков.