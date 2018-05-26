Тела двух херсонских моряков, загадочно погибших в Африке, прибыли в Украину

В ночь на 26 мая тела двух украинских моряков, которые при загадочных обстоятельствах умерли в Африке, прибыли в аэропорт Одессы.

Об этом сообщает «Inforesist».

После выполнения всех необходимых формальностей, близкие смогли забрать тела в Херсон.

Отмечается, что это едва ли не первый случай в Украине, когда близким погибших на чужбине моряков удалось получить тела своих родственников.

Родственников погибших сопровождал активист Кирилл Стремоусов, который опубликовал видео с прибытием тел для проведения судмедэкспертизы.

Напомним, что на борту сухогруза Atlantic Harmony, который ходит под флагом Гонконга и принадлежит турецкой компании, при загадочных обстоятельствах умерли двое украинских моряков из Херсона.