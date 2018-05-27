На Николаевщине пиротехники обезвредили минометную мину и пять артснарядов

В пятницу, 25 мая группа пиротехников уничтожила минометную мину и пять артснарядов калибром 76 мм времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям УКраины в Николаевской области.

Первый случай произошел в Баштанке, на открытой территории во время проведения земельных работ, 46-летний мужчина нашел минометную мину калибром 82 мм.

Остальные боеприпасы были обнаружены возле села Троицко-Сафоново Казанковского района. Во время выпаса скота на территории заброшенной фермы, 43 летний мужчина обнаружил три артиллерийских снаряда калибром 76 мм. Во время дополнительного обследования территории группой пиротехнических работ обнаружено еще два артснаряда.

Все боеприпасы уничтожены путем контролируемого подрыва.

Напомним, что в городе Снигиревка на Николаевщине местный житель нашел артиллерийский снаряд калибром 100 мм.