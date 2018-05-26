«Вместе мы вынудим Россию играть за правилами»: ФК «Маэстро» записал видео в поддержку украинского политзаключенного Сенцова

Футбольный клуб «Маэстро», членами которого являются звезды эстрады, кино и бизнеса Украины записали видео в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской тюрьме.

Соответствующее видео команда выложила на своей странице в Facebook.

- Мы обращаемся ко всему футбольному миру. Четыре года украинский режиссер Олег Сенцов незаконно удерживается в российской тюрьме. Четыре года он продолжает борьбу с режимом Путина и заполярным кругом. 14 мая он огласил бессрочную голодовку, цель которого освободить 64 граждан Украины, которых незаконно удерживает Россия в тюрьме. Поддержите нас, вместе мы вынудим Россию играть за правилами! Fair Play! Free Sentsov! – говорится в видеообращении.

Напомним, что Сенцов объявил бессрочную голодовку с 14 мая.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два. Другой обвиняемый по делу, Александр Кольченко, получил 10 лет колонии.