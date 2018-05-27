«Прививки делаются не только в детском возрасте», - Супрун рассказала, как правильно делать вакцинацию

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно делать вакцинацию.

Об этом чиновник сообщила в Facebook.

Супрун отметила, что прививки делаются не только в детском возрасте. По украинскому календарю профилактических прививок вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка нужно делать каждые десять лет.

Супрун добавила, что эти вакцины есть в достаточном количестве в украинских медучреждениях и их можно сделать абсолютно бесплатно.

«Поэтому, если вы не помните, когда последний раз делали прививку - это еще одна возможность найти своего семейного врача. Врач будет вашим надежным ориентиром во всех вопросах, касающихся здоровья», - подчеркнула глава Минздрава.

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью.

Ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средствомреабилитации для людей с двигательными нарушениями.