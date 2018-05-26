Спустя три дня командование морпехов опровергло, что часть военнослужащих отказалась сменить черный берет

Командование морской пехоты после скандала с черными беретами в Николаеве пояснило, что их по плану на береты цвета морской волны будут обновлять до 2019 года и отрицают наказание кого-либо из военнослужащих за ношение черного берета. Командование акцентирует на том, что все военнослужащие неприкосновенно выполняют приказы руководства.

Об этом сообщатся на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты на странице в Facebook.

Как известно, ранее появилась информация, что часть морских пехотинцев, которые во время празднования Дня морской пехоты на торжественных мероприятиях не сменили черные береты на новые - это бойцы Первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты и своими действиями они выступили против смены цвета берета.

Командиры частей морской пехоты отрицают, что кто-то из их подчиненных отказывался выполнять приказ.

«На торжества привлекались представители всех военных частей морской пехоты Украины, которые на момент проведения мероприятий находились в Николаевском гарнизоне. Также на мероприятии присутствовали военнослужащие (в том числе и увольнении в запас с правом ношения военной формы одежды) в беретах морского пехотинца старого образца. Все морские пехотинцы, которые по плану проведения мероприятий должны были получать береты морского пехотинца нового образца - получили их. Для остальных военнослужащих элементы униформы нового образца будут издании в соответствии с планами командиров частей. Следует отметить, что требования Приказа Министра обороны Украины № 606 «Об утверждении правил ношения военной формы одежды» от 20.11.2017 года предусматривают полную замену форменной старого образца до 2019 года», – говорится в сообщении.

Также командование 36-й ОБрМП отрицает наказание военнослужащих.