«Исторический день»: Ирландцы празднуют легализацию абортов

фото:BBC В пятницу, 26 мая, в Республике Ирландия прошел референдум за отмену запрета на аборты. Подавляющее большинство населения проголосовало за разрешение на аборты.

О результатах референдума сообщает BBC.

Данные показывают, что легализацию абортов поддержал 1 429 981 участник референдума (66,4%). В свою очередь, против проголосовали 723 632 человека (33,6%).

Отметим, что на данный момент в Ирландии аборт разрешали только в том случае, если жизнь женщины подвержена риску, но не в случаях изнасилования, кровосмешения или смертельной аномалии плода.

По словам премьер-министра Ирландии Лео Варадарка, это «исторический день для Ирландии» и «тихая революция».

«Это также день, когда мы говорим - достаточно. Больше не будет, чтобы врачи говорили своим пациентам, что ничего не может быть сделано для них в их собственной стране, достаточно одиноких путешествий через Ирландское море», - заявил премьер.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года в Раду внесен законопроект, запрещающий женщинам делать аборт.