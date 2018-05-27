«Сфинксы, мейн-куны, абиссинцы»: В николаевском ДК «Молодежный» прошла выставка котов

В субботу, 26 мая, в николаевском Дворце Культуры «Молодежный» прошла выставка котов.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

В зале можно было встретить шотландских вислоухих, канадских сфинксов, абиссинцев, мейн-кунов и других милых котиков. Некоторые из них лениво валялись на спине, кто-то баловался и пытался достать соседа через стенку клетки, и в то же время другие пушистики позировали на камеры.

Хозяева же постоянно суетились вокруг своих любимцев – вычесывали им шерсть, кормили и игрались с ними. К слову, многие из владельцев продавали маленьких котят, а вот взрослых «усатиков» они привезли исключительно ради завоевания медалей, кубков и, конечно же, кошачьих вкусняшек.

Напомним, что ранее Днепре прошла международная выставка кошек «Зимняя сказка», триумфатором которой стал мейн-кун весом более 11 килограммов.