«Невосполнимая потеря для всего научного сообщества»: В Николаеве скончался профессор Соловьев

Станислав Соловьев В пятницу, 25 мая, в Николаеве на 90-м году жизни после продолжительной болезни скончался профессор Станислав Соловьев.

Об этом сообщает пресс-служба НУК имени адмирала Макарова.

«Это невосполнимая потеря для всего научного сообщества, коллег и учеников покойного.Жизнь Станислава Николаевича Соловьева – высокий образец для нас всех, пример человеческого благородства, преданности делу, интеллекта и обаяния. Он был любим студентами, уважаем коллегами, пользовался заслуженным авторитетом научной общественности, его имя известно далеко за пределами нашей страны. Мы будем всегда хранить память о выдающемся ученом, неординарном и талантливом человеке – Станиславе Николаевиче Соловьеве», – говорится в сообщении.

Коллектив Национального университета кораблестроения скорбит о потере своего глубокоуважаемого коллеги, учителя, друга и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.

Прощание с профессором Соловьевым состоится 29 мая с 11:00 до 12:00 по адресу: улица, Кузнечная, 5 (старый корпус НУК).

Биография

Станислав Николаевич Соловьев родился 30 июня 1928 г. в сухопутном Новосибирске, но юношеские годы прошли на Волге. В 1952 окончил Одесский институт инженеров морского флота.

Вся его трудовая деятельность протекала в городе корабелов Николаеве.

На Черноморском судостроительном заводе он работал групповым механиком, начальником цеха.

С 1960 года – в Николаевском кораблестроительном институте им. адмирала С.О. Макарова. На протяжении двадцати лет (в 1968-1988 годах) работал проректором по научной работе НКИ. В эти годы коллектив НКИ существенно активизировал научные исследования и, закономерно в 1983 году, завоевал Переходящее Красное Знамя среди базовых вузов страны.

С. Н. Соловьев награжден орденами «Знак Почета» – за большой вклад в развитие научных исследований в НКИ (1983 г.) и «Трудового Красного Знамени СССР» – за личный вклад в разработку специального заказа Министерства судостроительной промышленности СССР (1985 г.).

Более сорока лет (с 1968 года по 2009 год) Станислав Николаевич заведовал кафедрой технологии судового машиностроения, где создал научную школу по новому научному направлению – «Триботехнология машиностроения». Он является автором (соавтором) более 400 научных работ, в том числе 19 учебников, учебных пособий и монографий союзного и республиканского статуса, 59 авторских свидетельств СССР и патентов ряда стран: Австрия, Швеция, ФРГ, Япония, Дания, Франция и ряда других. Награжден знаком «Изобретатель СССР». Уже в 2018 году им опубликовано учебное пособие «Основы триботехнологии».

Действительный член Академии наук судостроения Украины, член Научного совета АН СССР по трению и износу (с 1978 г.).

Станислав Николаевич Соловьев активно участвовал в создании Черноморского национального университета имени Петра Могилы. Первые четыре года с момента открытия Николаевского филиала национального университета «Киево-Могилянская Академия» (1996-2000 гг.) Станислав Николаевич являлся Председателем Ученого Совета НФ НаУКМА. «За внесок до Києво-Могилянського братства на відродження Університету «Києво-Могилянська Академія» Соловьев С.Н. отмечен дипломом.

«За личный вклад в развитие высшего образования Украины» Станислав Николаевич награжден Почетною грамотой Кабинета Министров Украины.

Отличник образования СССР и Отличник образования Украины.

С 1973 по 2003 годы С.Н. Соловьев – Председатель Николаевской областной организации общества «Знание». С 2003 – Почетный Председатель этой организации.

С.Н. Соловьев автор почти двух десятков художественных и научно-публицистических книг. Особой популярностью пользуются: «Один… и все человечество», «Витівки Дмитрика Цибулька», «Кострами вознесенные», «Мысли. Недомыслия. Легкомыслия. Максимы», «Гигиена пробуждения», трилогия «Чему было быть…», роман-хроника «Два адмирала», «Чары ума и красоты». В 2018 году у него вышел в свет сборник новелл «Сережка с Мясоедовской». Член Союза писателей России (с 2008 г.).