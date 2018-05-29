Букеровская премия опубликовала шорт-лист лучших книг за последние 50 лет

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения, авторы которых получали её с момента основания в 1969 году.
Об этом сообщает The New York Times.
Так, в шорт-лист из пяти книг, которые номинированы на специальную премию в честь ее 50-летия попали такие произведения:
- «В свободном государстве» Видиадхара Найпола;
- «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли;
- «Английский пациент» Майкла Ондатже;
- «Волчий зал» Хилари Мэнтел;
- «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса.
Отмечается, что победителя объявят уже 8 июля. За понравившуюся книгу можно проголосовать на этом сайте.
Ранее сообщалось, что главный приз Каннского 71-го кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воры» Хирокадзу Корээда.