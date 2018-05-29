Букеровская премия опубликовала шорт-лист лучших книг за последние 50 лет

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Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения, авторы которых получали её с момента основания в 1969 году.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, в шорт-лист из пяти книг, которые номинированы на специальную премию в честь ее 50-летия попали такие произведения:

- «В свободном государстве» Видиадхара Найпола;

- «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли;

- «Английский пациент» Майкла Ондатже;

- «Волчий зал» Хилари Мэнтел;

- «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса.

Отмечается, что победителя объявят уже 8 июля. За понравившуюся книгу можно проголосовать на этом сайте.

Ранее сообщалось, что главный приз Каннского 71-го кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воры» Хирокадзу Корээда.

Людмила Жерновская

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русскийобщество