Букеровская премия опубликовала шорт-лист лучших книг за последние 50 лет

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения, авторы которых получали её с момента основания в 1969 году.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, в шорт-лист из пяти книг, которые номинированы на специальную премию в честь ее 50-летия попали такие произведения:

- «В свободном государстве» Видиадхара Найпола; - «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли; - «Английский пациент» Майкла Ондатже; - «Волчий зал» Хилари Мэнтел; - «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса.

Отмечается, что победителя объявят уже 8 июля. За понравившуюся книгу можно проголосовать на этом сайте.

Ранее сообщалось, что главный приз Каннского 71-го кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воры» Хирокадзу Корээда.