Еврокомиссия одобрила запрет использования пластиковой одноразовой посуды и трубочек-соломинок

Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых продуктов из пластика. Запрет позволит значительно сократить наносимый окружающей среде ущерб.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Предложения Еврокомиссии были опубликованы в понедельник, 28 мая. В частности, запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Их заменят более экологически чистые альтернативы. Использование одноразовых пластиковых пакетов и упаковок, которые предлагают супермаркеты, также планируется существенно ограничить.

Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил значимость проблемы пластикового мусора. Так, на изделия из пластика приходится более 80 процентов мусора в мировом океане, говорится в документе. По словам Тиммерманса, европейцам «необходимо сообща решать эту проблему».

По мнению Еврокомиссии, предлагаемые меры положительно отразятся на состоянии окружающей среды. В частности, ожидается снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 3,4 миллиона тонн. Кроме того, предложения позволят избежать ущерба окружающей среде, объем которого до 2030 года может составить 22 млрд евро.

В дальнейшем предложения Еврокомиссии должны быть вынесены на согласование членов ЕС и Европарламента. На их одобрение и принятие может потребоваться несколько лет.

Напомним, ранее сообщалось, что мусорное пятно в Тихом океане достигло размеров, в три раза превышающих площадь Франции.