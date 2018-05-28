В Николаеве маршем и концертом отметили 100-летие со дня создания погранслужбы

В понедельник, 28 мая, в Николаеве ветераны пограничной службы отпраздновали 100-летие создания погранвойск и 100-летие создания отдельного корпуса погранслужбы УНР.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Изначально около 50 человек прошлись колонной по улице Соборной до Соборной площади, где возложили цветы к мемориалу воинов, погибших в АТО, и к мемориалу Ольшанцам.

Шествие возглавляли два автомобиля ГАЗ. Проходило оно без каких-либо лозунгов и заявлений под присмотром сотрудников полиции.

Через пешеходный мост участники шествия перешли в парк Победы, где также возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и памятнику пограничникам всех времен.

Память всех воинов, погибших в боях за Родину, почтили минутой молчания.

После вручения наград и памятных знаков собравшихся ждал концерт и полевая кухня.

Сергей Пельник В комментарии журналистам председатель Николаевской областной организации воинов-пограничников Сергей Пельник отметил, что к этому празднованию готовились два года, поэтому перенести мероприятия на 30 апреля просто не предоставилось возможным.

– Мы сегодня празднуем 100-летие создания погранвойск и 100-летие создания отдельного корпуса погранслужбы УНР. Мы этим вопросом давно занимались. Два года назад подняли его на всеукраинском уровне, чтобы однозначно понимать, откуда идет отсчет. Указом Президента перенесли этот праздник на 30 апреля. Но Президент пописал его 27 апреля. Естественно, все были не готовы проводить эти мероприятия. Поэтому все мероприятия были перенесены на май. Сегодня 28 мая и сегодня мы заканчиваем все эти торжественные мероприятия, – отметил Сергей Пельник.

Как известно, 27 апреля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко учредил День пограничника Украины, который теперь будет ежегодно отмечаться не 28 мая, а 30 апреля.