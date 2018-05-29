«Будем обращаться к Президенту»: пограничники Николаева, Херсона и Киева хотят закрепить за 28 мая День ветеранов погранслужбы

Сергей Пельник Николаевская, Херсонская и Киевская ветеранские организации воинов-пограничников намерены обратиться к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой учредить 28 мая День ветеранов погранслужбы.

Об этом в комментарии журналистам в понедельник, 28 мая, во время торжеств, посвященных празднованию 100-летия создания погранвойск и 100-летия создания отдельного корпуса погранслужбы УНР сообщил Николаевской областной организации воинов-пограничников Сергей Пельник.

По его словам, у возглавляемой им организации есть подписанный меморандум о сотрудничестве с Херсонской и Киевской организациями.

– Будем, скорее всего, обращаться к Президенту, чтобы оставить 28 мая как День ветерана погранвойск. А 30 апреля – День погранвойск. Это логически правильно, – отметил Пельник.

По его словам, большинство членов ветеранской организации поддерживают Указ Президента об утверждении Дня погранвойск Украины 30 апреля, который был подписан 27 апреля 2018 года.

– Просто перестроиться за три дня, у нас не было такой возможности. Все ветеранские организации к 100-летию готовились два года. Сейчас враг у ворот, в Украине идет война, открытая агрессия против нашего суверенного государства. Поэтому тут вопросов нет. И все с пониманием к этому относятся. Но тем не менее, как пожелание, чтобы это смягчить и сделать это празднично. Ведь пограничники – это как символ возрождения государства и его границ, – резюмировал Сергей Пельник.

Как известно, 27 апреля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко учредил День пограничника Украины, который теперь будет ежегодно отмечаться не 28 мая, а 30 апреля.